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понедельник, 23 июля 2018 13:20

Москва следит за началом избирательной кампании в Украине - Хмара

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Москва следит за началом избирательной кампании в Украине - Хмара

Москва пристально отслеживает начало президентской кампании в Украине. Об этом Gazeta.ua рассказал правозащитник, Герой Украины Степан Хмара.

"В Москве есть служба разведки, она осталась в наследство от Советского Союза. Она пристально отслеживает, "кто есть кто" в Украине. Начиная от характера человека и психологии. Россия никогда, ни на минуту, не прекращала вмешиваться в украинские интересы и национальные дела. Надо признать ту реальность, что нет государственной структуры, где бы Россия не имела своей агентуры. В отличие от нас, в России действуют по линии разведки. Они имеют "пятую колонну" в государственных структурах и представительных органах - такие как "Оппозиционный блок" в Верховной Раде", - пояснил Степан Хмара.

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"По Бойко материалы уже заплесневели в прокуратуре. Появляются заявления, чтобы Бойко шел на президентские выборы. Как можно на выборы? Ему в тюрьму надо. Как можно говорить о каких-то рейтингах Бойко? Такая перспектива должна вызывать немедленную реакцию спецслужб. Это аморально и угрожает национальным интересам", - говорит далее.

Украинское общество должно настаивать на тотальной люстрации во власти, считает Степан Хмара.

Случайный человек в политике может получить пост президента. Об этом сказал народный депутат от БПП Александр Черненко.

"Мы сегодня видим, что все кандидаты, которые на что-то претендуют, вместе набирают 40-45% поддержки, а еще 60% - это "против всех", "не определились", "не пойдут на выборы". И 60% - это довольно серьезная почва для случайных людей в политике. Люди, которые красиво что-то пообещают, сделают что-то технологическое извне, но пустое внутри, могут пройти в парламент или даже занять должность президента", - пояснил он.

Автор: Марта Постой
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23
июля

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