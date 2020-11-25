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среда, 25 ноября 2020 10:37

Москва может усилить давление на Кишинев

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Москва может усилить давление на Кишинев
Объяснили, выведет kb Россия войска из Молдовы. Фото: Ukrlife.tv

Мая Санду четко заявила о принципах внешней политики. Но это зависит от обстоятельств и внешней поддержки, сказал эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица о заявлении президента Молдовы. Санду сказала, что Россия должна вывести свои войска из Молдовы.

"Вряд ли удастся это реализовать. Она не может повлиять на российские войска. РФ в соответствии с Стамбульского саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обязались вывести их до 2021 года. Но так и не сделала этого. По меморандуму 1994 года Украина является гарантом в регулирования приднестровского конфликта вместе с РФ. Благодаря нам удалось достичь сокращения миротворческих сил РФ и ввести наблюдателей (в 1998 году в миротворческой операции присоединились 10 военных наблюдателей от Украины. - Gazeta.ua). Был "план Ющенко" о полном урегулировании. включал проведение демократических выборов, новую Конституцию, предоставление широкой автономии. Украина помогла привлечению европейской миссии на административной границе по борьбе с контрабандой.
Сейчас наша власть пытается следовать приднестровском сценария замораживание конфликта на Донбассе. Предлагает там зону свободной торговли, оказание финансовой помощи, выплаты пенсий, проведения выборов. В Молдове все это привело к тому, что Приднестровье стало экономически независимой республикой. За это время пророссийские силы там только поднялись. Голосуют за возвращение Молдовы в сторону России.
После заявления Санду Москва может усилить давление на Кишинів ".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Молдову. Это планирует сделать до приезда в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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