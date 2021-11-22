Москаль назвал Ермака российским агентом

Москаль заявил, что руководитель Офиса президента – российский агент. Фото: radiosvoboda.org

Бывший глава Закарпатской облгосадминистрации, экс-замминистра внутренних дел Геннадий Москаль назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака российским агентом.

Об этом он заявил в эфире "5 канала".

Черчилль сказал: если ты выбираешь между позором и войной, и выбираешь позор, то получаешь и позор, и войну. Вот так получил и Зеленский.

Россияне открыто говорят: "Что там ваш Тимофеев делает?". Я говорю: "Какой Тимофеев?". "Ну да это же агентурный псевдоним Ермака". В России. Тимофеев", - сказал Москаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе. У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк. В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В марте этого года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщал, что Ермака допрашивали по делу.