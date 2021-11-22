Москаль назвал Ермака российским агентом

Бывший глава Закарпатской облгосадминистрации, экс-замминистра внутренних дел Геннадий Москаль назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака российским агентом.
Об этом он заявил в эфире "5 канала".
Черчилль сказал: если ты выбираешь между позором и войной, и выбираешь позор, то получаешь и позор, и войну. Вот так получил и Зеленский.
Россияне открыто говорят: "Что там ваш Тимофеев делает?". Я говорю: "Какой Тимофеев?". "Ну да это же агентурный псевдоним Ермака". В России. Тимофеев", - сказал Москаль.
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17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.
У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк.
В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.
В марте этого года исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщал, что Ермака допрашивали по делу.
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