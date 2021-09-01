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среда, 01 сентября 2021 16:05

Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и аннексию Крыма: "Пох*й"

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Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и аннексию Крыма: &quot;Пох*й&quot;
Ранее Моргенштерн собирался с гастролями в Украину.

Российскому артисту Моргенштерну, который называет президента РФ Путина "красавчиком", безразлично на российскую агрессию против Украины, захват украинских территорий и убийства украинцев. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону. Видео опубликовал общественный активист Сергей Стерненко.

На реплику "Крым - это территория Украины", Моргенштерн отвечает: "Слушай, не поверишь, но мне так на это пох*й".

"Так же ему плевать на то, что на Донбассе российская оккупационная армия по приказу Путина постоянно убивает украинцев", - говорит Стерненко и показывает следующий ответ Моргенштерна:

"Мне на это так пох*й". Ну мне просто не интересно об этом говорить".

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"Ему не интересно. Он гражданин страны-агрессора, но ему все равно на то, что его страна воюет против Украины. Он просто хочет подзаработать бабла на украинцах. Но на самом деле следующая его ответ раскрывает все, что он думает", - говорит Стерненко.

Моргенштерн спрашивает Гордона о войне: "Ты видел это сам?".

"В интервью он пытался все свести к тому, что "Ну ты же там не был. Ты не видел, что там российские военные убивают украинцев". Значит возможно этого и нет. Вот что он хотел сказать на самом деле. Он пытался сказать, что их там нет. Типичный российский оккупант", - говорит Стерненко о Моргенштерне.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

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