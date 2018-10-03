Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским

Львовский облсовет запретил публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора до полного прекращения оккупации Украины. Фото: ukrinform.ua

В Украине нельзя установить запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта, как это сделал Львовский облсовет.

Об этом заявил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко в кулуарах парламента.

"С историей вокруг языка сейчас нужно быть очень осторожными. Я уже увидел идиотское решение Львовского облсовета о запрете русскоязычного культурного контента на территории области, потому что "это язык агрессора". Так они хотят запретить русскоязычные книги Сенцова ли произведения Шевченко на русском языке? Хотят запретить песни на русском языке, которые сочиняют на фронте? Пусть ветер с востока запретят, несущий воздух из страны-агрессора", - отметил Гончаренко.

Он призвал осторожно рассматривать законопроекты о языке и не создавать языковых проблем.

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Львовский облсовет объявил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Для контроля за его соблюдением создадут рабочую группу из представителей полиции, районных администраций и общественности. Депутаты планируют обратиться к Верховной Раде с предложением запретить публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора.