Монобольшинство есть - Разумков

Разумков работает спикером с августа прошлого года. Фото: iportal.rada.gov.ua

Монобольшинство в Верховной Раде остается. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков.

"Такой большой фракции в украинской политике и парламенте не было никогда. Естественно, что сколько людей - столько мнений", - сказал Разумков сайту "РБК-Україна", комментируя конфликты внутри "Слуги народа".

Касательно голосования по принципиальным для власти вопросам другими фракциями Разумков ответил:

"Иметь поддержку других политических сил и фракций тех или иных инициатив - это не попытка страховки. Это возможность предоставить вес тому или иному решению Верховной Рады.

Если мы видим, что за любой законопроект или решение парламента голосует не только монобольшинство, но и другие политические силы, я считаю, что это хорошо. Считаю, что это подтверждает правильность закона. И если есть возможность убедить коллег за это проголосовать, то это правильно".

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"Если часть фракции не попадает на заседание Верховной Рады, то в некоторых фракциях 10% - это 2 народных депутата. А во фракции "Слуга народа" - это 25.

Кто-то может работать в округах, регионах, кто-то может заболеть. Есть проблемы, в том числе, с транспортным сообщением, потому что сегодня действуют определенные ограничения. Есть другие вопросы, которые стоят перед народными депутатами. Я пока к этому отношусь достаточно спокойно", - сказал спикер.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее", 17 - "Довира". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.