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среда, 05 января 2022 16:01

Монобольшинства фактически нет - "подтягивают" две группы

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Монобольшинства фактически нет - &quot;подтягивают&quot; две группы
В Верховной Раде работают 423 нардепа. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

В парламентском монобольшинстве "Слуги народа" фактически всего 217 депутатов. А голосами "слуг" в прошлом году приняли только 19% законов.

Об этом сообщил Комитет избирателей.

217 из 242 членов президентской фракции систематически поддерживают решение Верховной Рады.

Вследствие такой ситуации монобольшинство не имеет возможности самостоятельно принимать решения.

При голосовании за 81% законов "СН" обеспечило меньше голосов, чем было необходимо. К примеру, из 136 законов, принятых во втором полугодии, "слуги" самостоятельно обеспечили 226 голосов только за 32.

Всего в прошлом году приняли 254 закона.

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При этом абсолютное большинство законов инициировали сами членами властной команды: президент, правительство, нардепы-"слуги".

Начиная с сентября возросла зависимость монобольшинства от поддержки депутатских групп "Довіра" и "Партія За майбутнє". Поддержка решений Верховной Рады со стороны остальных фракций, напротив, уменьшилась.

17 декабря нардепы провели последнее по графику очередное заседание Верховной Рады в 2021 году. Также собирался на внеочередное.

Следующее заседание парламента запланировано на 25 января. По графику депутаты должны работать в комитетах и с избирателями.

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Дата
05
января

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