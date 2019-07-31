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"Мойте руки и берегите горло" - Супрун дала советы будущим депутатам, как уберечь здоровье

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&quot;Мойте руки и берегите горло&quot; - Супрун дала советы будущим депутатам, как уберечь здоровье
Советы депутатам от Ульяны Супрун. Фото: https://www.radiosvoboda.org

Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую на стресс работу.

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями", - говорится в публикации.

Советы депутатам от Супрун:

Питайтесь сбалансировано. Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите его дольше, чем 2 суток. В рамках этого периода голодать полезно.

Мойте руки. Помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка.

Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетического состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

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Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса.

Гуляйте, но не прогуливает заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк.

"Нет" каблукам. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности.

Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно, если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания, нахождение собственного голоса, несколько ниже, чем вы привыкли говорить.

Берегитесь. Не допускайте буллинга, агрессии и притязаний. Они являются угрозами на рабочем месте, создающими токсическую атмосферу.

Работайте в соответствии со своими биоритмами. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредна для здоровья.

Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram и работа над законопроектами одновременно будет подрывать ваше здоровье и мешать здоровому сну и физической активности.

Не сгореть на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарование, когда много работы не приводит к должным результатам, вознаграждению, признанию или изменениям.

Все сообщения со страницы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в Facebook собрали на отдельном сайте. Это упростило доступ к старым постам. Сайт доступен по ссылке Suprun.doctor.

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