Могут состояться переговоры между Украиной и РФ в Беларуси — СМИ

Николай Точицкий. Фото: Укринформ

В белорусском Гомеле могут пройти переговоры между Украиной и Россией.

По информации издания ZN.UA, украинскую сторону на них будет представлять Николай Точицкий.

"Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины. Один из ведущих наших дипломатов. Наш бывший глава миссии в ЕС", - пишет издание.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента Владимира Зеленского сообщает, что это будут переговоры с белорусами, а не с россиянами, чтобы не допустить их участия в войне.

Позже Офис президента сообщил, что переговоры с РФ состоятся на границе с Беларусью.

Україна четвертий день, з 24 лютого, відбиває повномасштабне російське вторгнення. Збройні сили України завдають противнику серйозних втрат. Александр Лукашенко выступает на стороне РФ. Киев послал запрос Израилю с просьбой выступить посредником в переговорах. Помочь организовать переговоры в Варшаве Польша готова.