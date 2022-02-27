Могут состояться переговоры между Украиной и РФ в Беларуси — СМИ

В белорусском Гомеле могут пройти переговоры между Украиной и Россией.
По информации издания ZN.UA, украинскую сторону на них будет представлять Николай Точицкий.
"Точицкий – заместитель министра иностранных дел Украины. Один из ведущих наших дипломатов. Наш бывший глава миссии в ЕС", - пишет издание.
"Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента Владимира Зеленского сообщает, что это будут переговоры с белорусами, а не с россиянами, чтобы не допустить их участия в войне.
Позже Офис президента сообщил, что переговоры с РФ состоятся на границе с Беларусью.
Україна четвертий день, з 24 лютого, відбиває повномасштабне російське вторгнення. Збройні сили України завдають противнику серйозних втрат.
Александр Лукашенко выступает на стороне РФ. Киев послал запрос Израилю с просьбой выступить посредником в переговорах. Помочь организовать переговоры в Варшаве Польша готова.
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