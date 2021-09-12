"Много свободы слова финансируется с России" - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине много свободы слова финансируется из России. Фото: rnbo.gov.ua

В Украине много свободы слова финансируется из России.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Отвечал на вопрос о возможном закрытии телеканала "Наш".

"Очень много свободы слова у нас финансируется из России. У нас интересы государства на первом месте. И если кому-то надо потерпеть, значит надо потерпеть. Потому что они могут развалить наше государство", - рассказал Данилов.

По его словам, у Российской Федерации "достаточно простое и понятное" задание.

"Развалить Украину и двигаться дальше, к развалу Европы. Других заданий у них нет, иначе они прекратят свое существование", - сказал секретарь СНБО.

В то же время точного ответа на вопрос о закрытии канала "Наш", он так и не дал.

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Алексей Данилов считает, что английский язык, как и украинский, в Украине должен быть обязательным. Также, по его мнению, надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Об этом сказал в интервью "Радио Свобода".