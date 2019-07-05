Мир в Украине надо возвращать в нормандском формате - Палица

Член президиума УКРОПа Игорь Палица говорит, что Минский формат переговоров был кулуарным, поэтому надо проводить нормандский

Для достижения мира в стране и примирения украинцев необходимо проводить нормандский формат переговоров.

Об этом в эфире телеканала "Аверс" заявил председатель Волынского областного совета, член президиума УКРОПа Игорь Палица.

Он также добавил, что готов лично принять участие в переговорах.

"Минский формат переговоров был кулуарным. Поэтому нужно проводить нормандский. Нужно договариваться, чтобы как можно скорее прекратить убийства, отвести войска, забрать оккупационные войска Российской Федерации с территории Украины. Лично я готов сесть за стол переговоров с кем угодно, кроме убийц", - сказал укроповец.

Представитель "Украинского объединения патриотов" также подчеркнул, что выступает против решения вопроса военным путем, потому что от этого никто не выиграет, только погибнут сотни людей.

"И это реально, потому что Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы воровать на войне, чтобы пугать общество этой войной. Он стремится помирить украинцев, прекратить ненависть и восстановить государственную границу в пределах 1991 года", - резюмировал Игорь Палица.