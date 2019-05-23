Минюст проверит новых руководителей Администрации президента

Минюст проверит топ-чиновников Зеленского. Фото: REUTERS

Министерство юстиции проверит новых руководителей Администрации президента на наличие причин для люстрации.

Минюст уже направил запрос Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию о начале проведения проверки, предусмотренной законом относительно: главы Администрации президента Андрея Богдана, первого заместителя главы АП Сергея Трофимова, а также заместителей главы АП Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в Facebook

Он отметил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

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"В случае невыполнения требований закона "О очистке власти" окончательное решение должен принимать суд и мы не исключаем такого варианта. Для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новых руководителей Администрации президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики ", - подчеркнул Петухов.

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