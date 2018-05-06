Минюст нанял американских юристов за $ 2 млн, чтобы выиграть суд у россиянина

Самый большой гонорар иностранных защитников составит $1225 за час Фото: http://promin.cv.ua

Министерство юстиции Украины по результатам тендера 5 мая заключило соглашение с международной юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP (США) для предоставления юридического консультирования и сопровождения в судебном деле по иску гражданина России Игоря Бойко.

Общая сумма договора составляет $1,98 млн, сообщается в системе ProZorro. Тендер провели путем переговоров. Ссылались на нормы законодательства о защите национальной безопасности и обороны, пишет "Главком".

Согласно же договору, Украина привлекает девять юристов Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. Их гонорары могут колебаться от $1225 за час - до $315 за час.

Кроме этого, стороны согласились привлечь к процессу украинскую юридическую фирму Lexwell&Partners в составе девяти специалистов. Их услуги будут охранять от $300 за час – до $180 за час.Срок действия договора истекает 31 декабря 2018 года.

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В начале 2017 года владелец общества с дополнительной ответственностью "Житомирская кондитерская фабрика" гражданин России Игорь Бойко подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина. Спор связан с ситуацией вокруг кондитерской фабрики в Житомире, в частности, с отменой в 2015 г. государственной регистрации ОДО "Житомирская кондитерская фабрика", которое более, чем на 97% принадлежало Игорю Бойко. По мнению истца, этим самым она якобы нарушила требования Соглашения между Кабмином Украины и Правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г. В декабре 2015 года Игорь Бойко официально заявил о рейдерском захвате Житомирской кондфабрики, организованным Сергеем Пашинским Сергеем Тищенко, Павлом Петренко, Арсеном Аваковым при активном участии президента, в результате которого предприятие было исключено из Единого государственного реестра, а позже - захвачено силовым путем.