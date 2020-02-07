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пятница, 07 февраля 2020 17:46

Минюст будет судиться с полусотней "партий-зомби" - Малюська сообщил забавным видео

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Минюст будет судиться с полусотней &quot;партий-зомби&quot; - Малюська сообщил забавным видео
"Увидимся в суде", - говорит Малюська.

Министерство юстиции подало иски к 48 партиям, чтобы аннулировать их регистрацию. Об этом в пятницу в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"В Украине зарегистрировано 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона", - сообщили в Министерстве.

Основанием для ликвидации является невыдвижения политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.

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В Украине партии с документами продаются по $50 тыс. Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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