Минюст будет судиться с полусотней "партий-зомби" - Малюська сообщил в забавном видео

"Увидимся в суде", - говорит Малюська

Министерство юстиции подало иски к 48 партиям, чтобы аннулировать их регистрацию. Об этом в пятницу в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"В Украине зарегистрированы 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона", - сообщили в министерстве.

Основанием для ликвидации является невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.

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В Украине партии с документами продаются по $50 тыс. Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.