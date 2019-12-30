Минюст больше не будет нанимать юристов для международной судов - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська: "Инициировали переход на систему самопредставительства. Имплементируем эту систему в течение ближайших месяцев". Фото: liga.net

Украина откажется от закупки юридических услуг для международных судов.

"Средства, которые выделялись для юридического представительства Украины в международных судебных процессах, тратились чрезмерно. Их можно было тратить гораздо меньше, и, собственно, для этого мы инициировали переход на систему самопредставительства. Имплементируем эту систему в течение ближайших месяцев", - заявил министр юстиции Денис Малюська, пишет "РБК-Україна".

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Он пояснил, что юридические услуги не будут покупать в зарубежных и украинских компаний, а будут выполнять эту работу силами внутренних юристов Минюста.

"Это позволит радикально уменьшить количество наших расходов на юридические услуги", - сказал Малюська.

Министерство юстиции планирует сократить штат сотрудников до 10%. По словам Дениса Малюська, это позволит повысить заработную плату тем, кто останется.