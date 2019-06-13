Минрегион нашел новое место для Администрации президента и правительственного квартала

Нашли новое место для Администрации Президента. Фото: Сегодня

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ озвучили видение, куда из центра Киева может быть перенесен правительственный и деловой кварталы.

Заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе намерен предложить президенту Зеленскому проект строительства административного и делового квартала "Киев Сити" на территории промзоны "Теличка", что в южной части Киева, сообщает Интерфакс.

Площадь этой местности около 100 гектаров и, по мнению чиновника, туда вполне реально перенести не только Администрацию президента, но и другие правительственные здания.

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Специалисты уже подсчитали, что на аренде нынешней здания Администрации президента на Банковой можно было бы неплохо заработать - не менее 775 000 долларов США в месяц.