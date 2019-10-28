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понедельник, 28 октября 2019 08:45

Минобороны РФ сомневается в успехе операции по ликвидации главаря одной из "Исламских государств"

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Минобороны РФ сомневается в успехе операции по ликвидации главаря одной из &quot;Исламских государств&quot;
Минобороны РФ усомнилась в уничтожении аль-Багдади. Фото: twit.su

Из-за отсутствия достоверных данных об уничтожении главаря "Исламского государства" Абу Бакра в Сирии "ИД" аль-Багдади, Минобороны РФ усомнилась в его уничтожении.

Об этом в своем заявлении сообщил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенко, пишет tsn.ua.

Российское ведомство считает, что количество стран-участниц операции и противоречивые подробности о ней "порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе".

В российском Минобороны отметили, что "ничего не знают" о своем содействии пролета авиации США для проведения операции по ликвидации аль-Багдади. Также в ведомстве отмечают, что за последние время никаких ударов с воздуха с американской стороны или коалиции в сирийской провинции Идлиб, где был ликвидирован террорист, не зафиксировано.

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Конашенков убежден, что Идлиб находится под контролем боевиков "Джебхат ан-Нусра", которые всегда уничтожали членов ИД "как главных конкурентов за власть в Сирии". Он отметил, что "спокойное пребывание" аль-Багдади в этой провинции требует отдельных доказательств со стороны США.

Об убийстве главаря "Исламского государства" аль-Багдади во время операции, которая проводилась 26 октября в Идбил, сообщили в ряде американских СМИ. Американский президент Трамп подтвердил гибель аль-Багдади.

Дональд Трамп подтвердил гибель аль-Багдади во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб. По словам лидера Соединенных Штатов, Абу Бакр аль-Багдади бежал от преследования тоннелем вместе с тремя детьми. Он понял, что оказался в ловушке, а потому подорвал на себе жилет смерти. Впрочем, агентство боевиков Amaq не сообщали о смерти своего лидера. Белый дом и Пентагон также не подтверждали сообщения.

Во время спецоперации американских сил в сирийской провинции Идлиб было ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

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