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среда, 16 февраля 2022 13:42

Министры иностранных дел стран G7 соберутся для обсуждения Украины

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Министры иностранных дел стран G7 соберутся для обсуждения Украины
Встреча пройдет в Германии на этой неделе. Фото: Reuters

Министры иностранных дел стран G7 соберутся для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Встреча пройдет в Германии на этой неделе, сообщает Kyodo News.

Министры из США, Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии планируют встретиться на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она продлится с 18 по 20 февраля.

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Министры финансов стран G7 ранее сообщили о готовности введения мощных экономических санкций против России в случае вторжения в Украину.

Соединенные Штаты Америки не исключают нового российского вторжения в Украину в течение текущей недели. Об этом 15 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

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16
февраля

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