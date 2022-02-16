Министры иностранных дел стран G7 соберутся для обсуждения Украины

Встреча пройдет в Германии на этой неделе. Фото: Reuters

Министры иностранных дел стран G7 соберутся для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Встреча пройдет в Германии на этой неделе, сообщает Kyodo News.

Министры из США, Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии планируют встретиться на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она продлится с 18 по 20 февраля.

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Министры финансов стран G7 ранее сообщили о готовности введения мощных экономических санкций против России в случае вторжения в Украину.

Соединенные Штаты Америки не исключают нового российского вторжения в Украину в течение текущей недели. Об этом 15 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.