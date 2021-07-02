Министру в Раде подарили красные туфли на каблуках

Фото: Ирина Геращенко

Группа народных депутатов требуют от министра обороны Андрея Тарана объяснить и извиниться за планы показать женщин-военнослужащих на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках. Об этом заявили в Верховной Раде, пишет "Украинская правда". Министру также подарили красные туфли на каблуках.

Вице-спикер Елена Кондратюк и представители межфракционного объединения "Равные возможности" сделали заявление с трибуны парламента.

"Сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 31 тысячи женщин, из них более четырех тысяч являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысячи женщин. По сравнению с 2014 годом количество женщин в армии увеличилось в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею? Провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?", - заявила Кондратюк.

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко опубликовала фото, где министру дарят красные туфли и другие на каблуках.

"Вручили министру Тарану и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят у них на парад!", - написала Геращенко.

Нардепы требуют от Минобороны провести служебное расследование: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку этой обуви из налогов украинцев и кто понесет материальную ответственность за это. Также от министра требуют публично принести извинения перед своей армией и женщинами-ветеранами.

5,4 млрд грн планируют потратить к 30-й годовщине Независимости Украины вне системы Prozorro. В министерстве финансов сообщили, что деньги пойдут на строительство инфраструктурных объектов. В распоряжение Кабинета министров об утверждении плана мероприятий вписали модернизацию шести аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Мукачеве. Также отметили развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса и больницы "Охматдет". На праздничные торжества потратят 100 млн грн.