Министров в правительстве пока менять не будут

Кабмин останется в старом составе. Фото: ua.news/

Кадровые изменения в Кабмине не состоятся в ближайшее время.

"Пока вопрос кадровых перестановок в Кабмине в повестке дня не стоит. Я думаю, что стоять не будет, потому что у нас сейчас очень важные законопроекты. После того, как мы их примем, будут рассматриваться другие вопросы, возможно, и кадровые решения ... По состоянию на сейчас, в Верховной Раде не находится ни одного представления о кадровых вопросах", - сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

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Ранее СМИ сообщали о пяти министрах, которых могут уволить. Председатель фракции Давид Арахамия заявлял в сентябре, что отставки в Кабинете министров состоятся в течение двух-трех недель. Он не рассказал, о каких именно министрах идет речь.