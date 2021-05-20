Министром инфраструктуры стал Кубраков. Обещает в этом году отремонтировать почти половину дорог

Кубраков с президентом Зеленским на строительстве моста в Запорожье, август прошлого года.

Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

"За" проголосовали 284 депутата. Фракции: "Слуга народу" - 228, "Батьківщина" - 5, группы "Довіра" - 20, "Партія" За майбутнє "- 18, внефракционные - 13. ОПЗЖ," Європейська солідарність" и "Голос" - ноль голосов.

Главной задачей он назвал программу "Большая стройка".

"По результатам 2020-2021 годов мы отремонтируем почти 40% основной сети дорог. Это около девяти тысяч километров дорог только государственного значения.

За этот период не было любимых областей, как раньше. Была Винницкая, Львовская, Донецкая. В прошлом году больше всего отремонтированных дорог было в Закарпатской и Луганской областях. Почему? Там вообще не ремонтировались дороги в последние десятилетия", - заявил он.

Также сказал о задаче - "стабилизацию финансового положения Укрзализниці".

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"Предприятие сейчас в трудной ситуации. Мы не можем не повышать тарифы на перевозки. Заметьте - не пассажирские, а грузовые", - сказал Кубраков.

Кроме того заявил о запуске автоматического весового контроля, восстановление инфраструктуры портов, создание национального перевозчика.

Кандидатуру Кубракова предлагала фракция "Слуга народа".

38-летний Александр Кубраков возглавлял Укравтодор с ноября 2019-го. Занимается "Большой стройкой". В прошлом году больше всего средств фонда борьбы с COVID-19 потратили на строительство, реконструкцию, ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн.

Является экспертом IT-рынка. Был советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере.

20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения.