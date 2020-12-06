Министр Уруский отрицает "договорняки" с бизнесменом Кауфманом

Верховная Рада Украины 16 июля утвердила Олега Уруского в должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Фото:

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подтвердил, что встречался с бизнесменом Борисом Кауфманом в его офисе.

По его словам, во время встречи не было "договорняков". Разговор шел о возможных инвестициях, которые могли бы быть вложены.

"Да проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь - не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно. Это же не какие-то там "договорняки ", как говорят, которые тайные. Ничего тайного" - сказал Уруский в интервью Радио Свобода.

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17 ноября из арки, ведущей к боковым воротам Офиса президента, выехал Mercedes GL бизнесмена Бориса Кауфмана. Авто поехали к дому, где расположен офис бизнесмена. Съемочная группа программы "Схемы" заметила у выхода того же здания запаркованный ведомственный правительственный Mercedes. Около 21:00 охранник открыл дверь, и из дома вышел вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Высокопоставленные лица продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами несмотря на обещание Владимира Зеленского, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно прозрачными.