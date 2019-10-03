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четверг, 03 октября 2019 18:13

Министр судится с НАПК

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Министр судится с НАПК
Министр финансов говорит, что все декларирует. Фото: УНІАН

Министр финансов Оксана Маркарова обжалует в суде постановление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о недостоверных данных в декларации за 2017 год.

Об этом чиновник сообщила в Facebook.

"Проверено 3 года: 2015, 2016, 2017.

Составлен касательно меня один протокол за 2017 год об админнарушении по "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму более 100, но меньше 250 минимумов.

С протоколом не соглашаюсь, потому готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде.

При этом все задекларированно, конфликтов интересов не выявлено. Вопросы как и прежде - методологические", - написала она.

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Государственное бюро расследований допросило министра финансов Оксану Маркарову.

Допрос длился около часа. Маркарова рассказала, что находилась там "как свидетель".

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