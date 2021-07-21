Министр соцполитики заработала вдвое больше Шмыгаля

Больше всего в правительстве в июне заработала министр социальной политики Марина Лазебная - 130 тыс. 37 грн.

Кроме оклада и надбавок ей выплатили также отпускные и материальную помощь на оздоровление, сообщает портал "Слово і діло".

Чуть больше 77 тыс. в прошлом месяце насчитали министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и обороны Андрею Тарану. Около 66 тыс. заработали министр спорта Вадим Гутцайт, юстиции Денис Малюська и экологии Роман Абрамовский.

Зарплата премьер-министра Дениса Шмыгаля составила 55 тыс. 107 грн.

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Меньше всего в июне заработал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников - 49 тыс. 49 грн.

Среди заместителей министров самая высокая зарплата была у Игоря Старобинского из Министерства обороны - 209 тыс. 10 грн.

Юрий Петровский из Минстратегпрома заработал в июне 159 тыс. 57 грн.

Немного меньше была зарплата у заместителя министра образования Любомиры Мандзий - 133 тыс. 567 грн. Петровский получил отпускные, помощь к ежегодному отпуску и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, а Мандзий - отпускные и помощь на оздоровление.

В мае средняя номинальная зарплата в Украине была 13 499 грн, по данным Государственной службы статистики. Самая высокая в Киеве - 19 287 грн, самая низкая в Волынской области - 10 890 грн.