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понедельник, 04 ноября 2019 10:01

Министр поделился мыслями о влиянии Авакова в Кабмине

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Министр поделился мыслями о влиянии Авакова в Кабмине
"Он опытнее как политик, потому что большинство из нас впервые в политике или на госслужбе". ФОТО: МВД Украины

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не видит попыток министра внутренних дел Арсена Авакова влиять на процессы в Кабинете министров.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Конечно, он более опытный как политик, потому что большинство из нас впервые в политике или на госслужбе.

Но какого-то влияния или очевидных попыток на что-то влиять я не вижу ", - ответил он на вопрос журналиста о влиянии Авакова.

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Арсен Аваков занял пост министра внутренних дел 27 февраля 2014-го. Переназначен в новый Кабмин Алексея Гончарука 29 августа 2019-го.

Является членом партии "Народный фронт", которая сейчас не представлена в парламенте.

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04
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