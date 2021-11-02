Министр обороны Таран подал в отставку

Министр обороны Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.
Об этом во вторник вечером сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Таран управляет Минобороны с марта 2020 года. Его кандидатуру парламенту предлагал президент Владимир Зеленский.
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На место Тарана теперь президент предложил действующего вице-премьера Алексея Резникова, сообщали в "Слуге народа".
Назначить ряд новых министров планируют в четверг.
По закону "О национальной безопасности Украины" должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.
Что известно о будущем министре обороны Резникове читайте в материале Gazeta.ua
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