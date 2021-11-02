Министр обороны Таран подал в отставку

Уволить министра планируют в четверг. Фото: @MinistryofDefence.UA

Министр обороны Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом во вторник вечером сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Таран управляет Минобороны с марта 2020 года. Его кандидатуру парламенту предлагал президент Владимир Зеленский.

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На место Тарана теперь президент предложил действующего вице-премьера Алексея Резникова, сообщали в "Слуге народа".

Назначить ряд новых министров планируют в четверг.

По закону "О национальной безопасности Украины" должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

Что известно о будущем министре обороны Резникове читайте в материале Gazeta.ua