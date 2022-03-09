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среда, 09 марта 2022 19:33

Спецтема: Война России против Украины

Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов

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Министр обороны Украины Алексей Резников благодарен украинцам за сопротивление оккупантам.

Об этом он написал в Facebook.

"Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный. Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнено. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней", - написал.

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Резников добавил, что следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Министр обороны говорит, что сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит русские войска и обеспечит преимущество наших воинов.

"Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения. Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним", - заверил Резников.

Автор: facebook.com/reznikovoleksii
  Резников призвал уничтожить российские системы РЭБ и РЭР
Резников призвал уничтожить российские системы РЭБ и РЭР
У оккупантов начались большие проблемы с обеспечением. СБУ перехватила разговор, на котором захватчик жалуется жене, что о них забыло руководство. Оккупанты деморализованы и начали пьянствовать. Параллельно нападают на украинских крестьян и на заправки.
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