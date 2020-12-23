Министр обороны отреагировал на разговоры об отставке

Министр обороны Андрей Таран отреагировал на требование о своей отставке.

Комментарий был опубликован на странице Министерства обороны в Facebook, пишут "Букви".

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "3-й конверт". Пока что - фальцет", - шла речь в тексте.

Позже на странице ведомства добавили значение слова "фальцет". В комментариях спросили, не имелось ли в виду слово "фальстарт", но ответа не дождались, потому что сообщение удалили.

Вместо удаленного поста о возможной отставке Тарана появился новый. Цитируя пост председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, Минобороны пишет, что "профессиональная и политическая позиция членов комитета важна для эффективной работы министерства", а "поддержка парламентариев - определяющая в процессе реформирования Вооруженных сил и оборонного ведомства".

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин сообщал, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Владимиру Зеленскому относительно неудовлетворительной работы министра обороны. Председатель Комитета опроверг информацию о выражении недоверия Тарану.

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Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Тарана в марте. Ранее занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.