Министр, который вылез на стол, хочет себе большей зарплаты

Министр юстиции Денис Малюська взобрался на стол в своем кабинете.Фото: Соцсети

Министра юстиции Дениса Малюська не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

"У меня примерно 17000 гривен. Столько же у заместителей. Но это без премий. С надбавкой у меня уже примерно 29 000 гривен, рассказал Малюська в интервью "Украинской правде".

"По деньгам у нас есть договоренность в правительстве, что мы зарплаты поднимем, в том числе и мне. Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а пойду. А они у меня закончатся. Год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше - нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро, надеюсь, октябрь-ноябрь ", сказал Малюська.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недвижимость в Киеве и бизнес у жены. Что задекларировал министр-миллионер Малюська

Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", добавил он.

В то же время Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул - это важно и для международных инвесторов.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату".

Ранее министр юстиции Денис Малюська похвастался своими достижениями за 100 дней работы, подкрепив к посту фото, где он сидит с ногами на рабочем столе в кабинете. Фото Малюська опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.