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Министр Галущенко обсудил с энергетиками сценарии, которые позволят избежать энергокризиса в Украине – источник

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Министр Галущенко обсудил с энергетиками сценарии, которые позволят избежать энергокризиса в Украине – источник
Герман Галущенко. Фото: УП

В Министерстве энергетики состоялось совещание министра Германа Галущенко с представителями Оператора ГТС, НКРЭКУ и украинских ТЭЦ. Также к коммуникации подключились представители НАК "Нафтогаз". В ходе встречи обсуждались пути избежания энергетического кризиса, угрожающего Украине.

Об этом сообщил источник в Минэнерго, пишут "Украинские новости".

"Ситуация в энергетике сейчас критическая. Половина блоков электростанций не работают из-за того, что на них нет топлива. Поэтому для стабилизации необходимо всей энергосистемы Украины необходимо привлечь мощности теплоцентралей. Но для них сейчас, из-за сильного скачка цены на газ, производство электроэнергии убыточно", – рассказал источник.

По его словам, на встрече обсуждались механизмы, которые позволят сделать производство электроэнергии рентабельным для Теплоэлектроцентралей.

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"На встрече рассмотрели три реальных способа решить эту задачу. Первый: поднять стоимость самой электроэнергии. Второй: дать "Нафтогазу" механизм для регулирования цены на газ. И третий: выработать механизм компенсации украинским ТЭЦ тех потерь, которые они понесут при производстве электроэнергии, являющимся для них является нерентабельным", – уточнил источник.

Он также отметил, что от принятого решения будет зависит начнется ли очередной энергетический кризис в Украине, который угрожает веерными отключениями электричесства для промышленных объектов и для населения.

"Кроме этого, если ситуация в отрасли будет развиваться по пессимистичному сценарию, может быть сорвано вхождение Украины в единую энергосистему Евросоюза. Это будет серьезный удар как по энергетической сфере, так и по международному имиджу Украины в целом. Особенно это критично в условиях отсутствия перетоков энергии с РФ", – подытожил источник

С 20 августа отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг должников. Исключение - регионы в красной зоне. Ранее во время карантина и 30 дней после него запрещали начислять пеню и штрафы, приостанавливать предоставление коммунальные услуги должникам.

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