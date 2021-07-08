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четверг, 08 июля 2021 11:28

Министр Чернышов прямо признал, что поддерживает Кличко – эксперт

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Министр Чернышов прямо признал, что поддерживает Кличко – эксперт
Политолог Андрей Миселюк прокомментировал отношения Алексея Чернышева и Виталия Кличко

Министр общин и территорий Алексей Чернышов не скрывает, что поддерживает киевского городского главу Виталия Кличко и сотрудничает с ним.

Об отношениях Чернышова с мэром написал политолог, директор Института социально-политического проектирования Андрей Миселюк.

Эксперт обратил внимание на недавнее интервью министра, в котором тот сказал, что находится "в постоянном контакте" с руководителем Ассоциации городов Украины.

"Причем, Чернышов тут же заявил, что слухи о его назначении главой КГГА - не соответствуют действительности. Мало того, заверил, что не пойдет на это, даже если ему поступит такое предложение. То есть министр с мэром настолько близки, что первый ради второго готов пойти наперекор Банковой. В случае, если там решат поручить ему управление Киевской администрацией", - констатирует политолог.

Миселюк также напомнил, что Чернышов постоянно принимает участие в заседаниях Ассоциации городов Украины под председательством столичного городского главы.

"Эта дружба двух политиков тянется с тех пор, как Чернышов занимал пост главы Киевской облгосадминистрации. Еще тогда, в конце 2019-го, он щедро сыпал комплиментами Кличко, нахваливая его планы по созданию Киевской агломерации и называя их "достойным мировым примером". А киевский глава тогда же рассказывал, что вместе с Чернышовым они смогут "преодолеть сложные вызовы", - напомнил Миселюк.

По его словам, у Кличко и Чернышова и сегодня немало совместных "вызовов".

"Что в принципе оправдано для Кличко, желающего сохранить не только выборный, но и административный пост. Чтобы и дальше единолично контролировать все финансовые потоки столицы. Но это совершенно недопустимо для Чернышова, являющегося членом Кабинета министров и обязанного думать в первую очередь о государственных интересах, а не о личной выгоде своих друзей", - отметил Миселюк.

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