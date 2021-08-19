Министр Чернышов мог сам распространять фейк о своем назначении в КГГА - СМИ

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов мог сам инициировать распространение, а затем и разоблачение неправдивой информации о назначении своей кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации вместо Виталия Кличко. Об этом пишет издание "Комментарии".

По данным издания, по одной из версий, таким образом Чернышов решил привлечь к себе внимание, поскольку в Офисе якобы давно игнорируют настойчивые запросы Чернышова и его бизнес-партнеров из группы "Приват" (в частности, называют коммерческого директора студии "95 квартал" Тимура Миндича) о назначении министра премьером после возможной отставки Шмыгаля и всего Кабмина в начале сентября.

"Несмотря на то, что в каждом комплиментарном интервью Чернышов методично отвечает на прямые и завуалированные вопросы о своих премьерских амбициях (тем самым их подтверждая), темные страницы его биографии, опубликованные в СМИ, могут приравнять шансы занять главный пост в правительстве к нулю. А самое дорогое в мире австрийское гражданство, наличие которого министр так ни разу внятно и не опроверг, хотя и не подтвердил, может стать проблемой для международных отношений", - говорится в материале.

Именно поэтому не исключено, что Чернышов мог через фейковый вброс передать сигнал о своей готовности возглавить, к примеру, Киев. Столица с годовым бюджетом в 60 млрд грн. — гораздо более привлекательный объект для работы, чем министерство.

Вторая версия — разоблачение фейковой информации также может сыграть Чернышову "на руку". "Теперь в своем окружении он может продвигать тезис о том, что его "хранят" для более масштабных задач — премьерских. Эту версию подтверждает быстрое опровержение со стороны самого главы Минрегиона", - говорится в статье.

"Ранее пиарщики Чернышова уже пытались убедить общественность (или ее отдельных представителей), что он достоин главного кресла в Кабмине. СМИ писали, что он был одним из немногих приглашенных на закрытую вечеринку в честь дня рождения президента Зеленского якобы на квартире у Миндича. Также появлялась информация о дружбе жен Зеленского и Чернышова на фоне увлечения последней современным искусством. Приводились также аргументы того, что Чернышов якобы налаживает "мосты" между Офисом Президента и Ринатом Ахметовым", - отмечают журналисты.

Третья версия появления фейковой информации о замещении Кличко Чернышовым — игра на опережение и отвлечение внимания от участия министра в харьковских выборах, о чем недавно писали СМИ, а также от возможных связей с Владимиром Дидухом, который фигурировал в апрельских списках подсанкционных контрабандистов. Кроме того, не раз упоминалось и о крепких связях главы Минрегиона с нардепом от ОПЗЖ Александром Фельдманом, которые подпитывают и приватовцы в лице Миндича якобы по линии еврейских организаций, в которые входят и Фельдман, и Коломойский, и их окружение.

Четвертый вариант появления новостей о потенциальном противостоянии пары Чернышов — Кличко может быть связан с альтернативной площадкой для общения с региональными элитами, которую создают в Минрегионе в противовес Ассоциации городов Украины, возглавляемой Кличко. В Конгресс местных и региональных властей Чернышов может "заманивать" местных лидеров Государственным фондом регионального развития, объемы которого расширяют в несколько раз в ближайшие годы.