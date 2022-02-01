Министерство образования не признает выборы в Могилянке - Шкарлет

Выборы в вузе проходили 27 января. Фото: @naukma

Министерство образования и науки не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии. Объявят повторный конкурс.

Об этом сказал министр Сергей Шкарлет в комментарии "Укрінформ".

Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, Министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН был и наблюдал за этими выборами.

Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Ящик был разбит. Тот ли они вернули или иной, много вопросов можно задавать", - заявил.

Шкарлет анонсировал приказ о проведении повторных выборов.

"Будет процесс выборов проведен, будет избран (президент вуза) коллективом легитимно, согласно процедуре, мы подпишем контракт с кем-либо", - заявил.

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитившая ящик с бюллетенями.

Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменна заняла второе место.