Министерство обороны потроллило блогершу

Министерство обороны прокомментировало ситуацию со скандальной блогершей Таисией Маламан под ником Di.rubens.

"Минобороны с нетерпением ждет анонсированную жалобу гражданки на офицера ВС Украины.

Вопрос будет на особом контроле.

Контрольный вопрос будет особенным: Украина или россия?", - говорится в сообщении министерства.

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Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенное в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости.

Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом".