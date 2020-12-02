Милованов вернулся в команду Зеленского в качестве фактчекера. Фото: РБК-Украина

Бывший министр экономического развития Тимофей Милованов вернулся в команду Владимира Зеленского в качестве советника главы Офиса президента.

Об этом он рассказал в интервью "Левый берег".

Милованов утверждает, что после своей отставки не потерял связи с Офисом президента.

"Несколько недель назад меня попросили приехать на встречу глава Офиса и президент. У нас с ними остались хорошие отношения. Мне предложили, чтобы я время от времени давал советы в той или иной ситуации - с позиции человека, который понимает, как работает политика изнутри, и в то же время не переживает по поводу того, что его уволят. Человека, который может сказать правду. Как я вижу свою роль: это альтернативная точка зрения со стороны незамыленным взглядом ", - рассказывает бывший министр.

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Тимофей Милованов добавляет, что диалоги о сотрудничестве с Офисом президента начались летом. Тогда он уже начал консультировать власть. Экс-министр говорит, что выступает фактчекером в узких направлениях и предоставляет альтернативную точку зрения.

"Я верю, что результат рождается в конфликте, в дискуссии. И я верю, что я один из немногих людей, которые принимают это не индивидуально, а как борьбу идей. И вот это может быть полезно государству и людям, которые управляют государством", - рассказывает Милованов.

Тимофей Милованов - президент Киевской школы экономики. Работал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года.