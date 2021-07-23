Милованов согласился, что БЭБ не должны возглавлять правоохранители

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов: "Большую часть из 50 заявок на должность БЭБ подали представители правоохранительных органов". Фото: из открытых источников

Большую часть из 50 заявок на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) подали представители правоохранительных органов, и это является большой трагедией для Украины.

Об этом, в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24", заявил советник главы Офиса президента, глава конкурсной комиссии по отбору руководителя БЭБ Тимофей Милованов, соглашаясь с аргументами бизнеса относительно невозможности допущения к руководству новой государственной структурой, отвечающей за экономическую безопасность, действующих представителей правоохранительных органов.

Конкурс на должность директора БЭБ заинтересовал экс-главу СНБО Александра Данилюка, бывшего и.о. главы ГФСУ Сергея Солодченко, прокуроров, судей, представителей СБУ и других лиц, чьи фамилии неоднократно фигурировали в громких коррупционных скандалах, связанных с давлением на легальный бизнес, крышеванием "контрабанды" и криминальных таможенных схем.

"Я согласен, что это является недопустимым. Но, к сожалению, закон написан таким образом, что он разрешает этим людям подавать заявки. Более того, если мы посмотрим на список кандидатов, их там чуть больше 50, большинство из них действительно являются представителями правоохранительных органов. Людей, которые представляют аналитические органы, или просто аналитиков, там практически нет. Одиночные случаи, к тому же они еще и не соответствуют требованиям. Поэтому, это где-то трагедия большая. Закон, с одной стороны, говорит, - сделайте что-то новое. Но, с другой стороны, требования говорят, - нет, мы боимся делать что-то супер радикально новое, мы сделаем что-то такое, что напоминает старое", - сказал Милованов.

Прием заявок на конкурс завершился 7 июля 2021 года. Новое государственное ведомство заработает 25 сентября, после чего свое существование прекратит Государственная фискальная служба Украины, пребывающая в процессе ликвидации.

Закон "О бюро экономической безопасности Украины" №1150-IX Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. Президент Владимир Зеленский подписал документ 22 марта.

Как заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, БЭБ должен положить конец силовому давлению на бизнес, в чем представители бизнеса сильно засомневались, ознакомившись со списком одиозных претендентов на должность директора Бюро.

"Такой шаг - один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений", - заявил Шмыгаль.

Ведомство будет следить за действиями бенефициаров финансовых операций и определять нарушения при обороте средств бизнеса и государственных структур. Деятельность БЭБ будет контролировать Кабинет министров. Бюро получит некоторые полномочия Налоговой милиции и СБУ. Последних лишат права расследовать коррупционные махинации и экономические преступления в сфере экономики.