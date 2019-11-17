Милованов рассказал, как курил марихуану

Милованов курил марихуану в США. Фото: УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пробовал марихуану во время пребывания в США.

"Марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и не сложно в школе или в университете .... А вот знаете, где я курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты - они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали ... Только к тому времени, когда мне нужно было придумать диссертацию", - рассказал в интервью телеканалу "Прямой" Милованов.

По словам министра, употребление марихуаны его не впечатлило.

"Оно что-то не идет мне. Может, я неправильно как-то курю - что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табак. Может, я реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью", - заявил Милованов.

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Ранее Милованов назвал себя дебилом и заявил, что не скрывает этого. Так он отреагировал на резкие слова бизнесмена Игоря Коломойского относительно себя.