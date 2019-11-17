Милованов рассказал, как курил марихуану

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
1 Просмотров: 1062
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 657
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9315
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 936
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1053
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5148
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1881
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1071
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1044
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Зеленский записал странное видео
Зеленский записал странное видео
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1044
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1368
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 999
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3996
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 ноября 2019
Просмотров: 315
Сімейні цінності
"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – ...
воскресенье, 17 ноября 2019 00:40

Милованов рассказал, как курил марихуану

  Комментировать
Милованов рассказал, как курил марихуану
Милованов курил марихуану в США. Фото: УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пробовал марихуану во время пребывания в США.

"Марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и не сложно в школе или в университете .... А вот знаете, где я курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты - они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали ... Только к тому времени, когда мне нужно было придумать диссертацию", - рассказал в интервью телеканалу "Прямой" Милованов.

По словам министра, употребление марихуаны его не впечатлило.

"Оно что-то не идет мне. Может, я неправильно как-то курю - что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табак. Может, я реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью", - заявил Милованов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я голосовал за Порошенко - министр Милованов

Ранее Милованов назвал себя дебилом и заявил, что не скрывает этого. Так он отреагировал на резкие слова бизнесмена Игоря Коломойского относительно себя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Милованов рассказал, как курил марихуану». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 48267
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 34237
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 10143
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение Просмотров: 8541
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
 Просмотров: 8091
Политика
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
 1 Просмотров: 1062
Гончарук поздравил польского коллегу с переизбранием
Гончарук поздравил польского коллегу с переизбранием Просмотров: 162
"Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались" - Елисеев
"Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались" - Елисеев Просмотров: 171
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
 Просмотров: 477
Трамп мерялся с Обамой помощью Украины
Трамп мерялся с Обамой помощью Украины Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
6
Вятрович пришел в Раду
4
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
2
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Голосов: 13679
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua