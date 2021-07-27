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вторник, 27 июля 2021 11:55

Милованов поспорил на миллион с польским экс-министром

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Милованов поспорил на миллион с польским экс-министром
Кульпа намагався довести, що президент або прем'єр-міністр не мають повноважень, знімати конституційних міністрів з посад. Милованов заявив, що польський політик просто не знає, як працює Конституція. Фото: УНІАН

Советник руководителя Офиса президента, бывший министр развития экономики Тимофей Милованов поспорил с экс-министром труда Польши Петром Кульпой на 1 млн грн в украинский бюджет. Дискуссия и спор возникли 27 июля во время форума "Украина 30", пишет "24 канал".

Кульпа пытался доказать, что президент или премьер-министр Украины не имеют полномочий, чтобы снимать конституционных министров с их должностей. В ответ на это Милованов заявил, что польский политик просто не знает, как работает Конституция Украины. Впоследствии экс-министр труда Польши записал видео и показал вырезку записи с форума, где они спорили с Миловановым. Кульпа добавил, что тогда у него не было возможности ответить советнику руководителя ОП.

"Я предлагаю, если господин Милованов найдет в тексте Конституции Украины полномочия для президента или для премьер-министра снимать конституционных министров с их должностей, мы вместе с друзьями из Института будущего сбросимся и выплатим миллион гривен прямо в украинский бюджет", - заявил Кульпа.

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Если Милованов не найдет это в тексте Конституции Украины, Кульпа предложил ему вернуть в бюджет деньги, заработанные на консультациях и анализах в 2021 году.

1 июня советника председателя Офиса президента, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова назначили председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Милованова единогласно избрали на заседании наблюдательного совета.

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