Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"

Скандал с "Кварталом 95" исчерпан, говорит министр. Фото: УНІАН

Министр развития экономики Тимофей Милованов не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который обозвал его дебилом и посоветовал уйти в отставку.

Об этом чиновник сказал на брифинге во вторник.

"Я этого не скрывает, что я дебил. Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение - скандал исчерпан, того что высказались все.

Думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные - это и есть на самом деле свободное общество", - цитирует "Українська правда"

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Олигарх Игорь Коломойский негативно высказался об экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, министре экономики Тимофее Милованове и министре культуры, молодежи и спорта Владимире Бородянском. Так он прокомментировал их реакцию на выступление "Квартала 95" с хором им. Веревки.