Миграционный кризис: Лукашенко хочет "подложить свинью" Украине

Режим в Беларуси занимается спекуляциями в вопросе мигрантов. Фото: Reuters

Поток мигрантов из Беларуси в Украину создает риск потери безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом сказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью "РБК-Україна".

Украина оказалась в ситуации, когда нужно предпринимать меры с учетом опыта Польши, рассказала председатель ДМС.

"Поляки большие патриоты, четко понимающие, что нельзя допускать в страну незаконных мигрантов. И нужно прекращать спекуляции, которые распространяют белорусские власти, призывая поляков "пропускать" мигрантов дальше в Европу. Поляки прекрасно понимают, что если они пропустят через границу хотя бы кого-то, то в дальнейшем остановить этот процесс будет крайне сложно", - отметила Науменко.

Украина проводит операцию "Полесье", к которой привлечены разные ведомства.

"МВД координирует все привлеченные силы и средства. Также в операции участвуют силы Минобороны и СБУ", - рассказала чиновник.

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"Если теоретически поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, и не важно сколько именно их будет - 100, 200, 1000, мы будем иметь бешеную нагрузку на инфраструктуру в стране. У нас есть только три пункта содержания незаконных мигрантов на примерно 500-600 мест.

Теоретически, мы можем усилить способности до одной тысячи мест или развернуть временные лагеря. Но это дополнительные средства, нагрузка на инфраструктуру и на людей, которых и так мало.

Также мы понимаем, что цель этих мигрантов - не Украина, а дальнейшее перемещение в Европу. Есть определенные риски, связанные с этой ситуацией. В частности, риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это одно из условий приостановления безвиза", - сказала Науменко.

Миграционный кризис на белорусской границе со странами ЕС начался летом и обострился в начале ноября. Особенно неспокойно было на белорусско-польской границе.