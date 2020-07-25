"Миф" о Жвании - "майдановце": Кремль выдает ексрегионала за участника революции достоинства - Сюмар

Жвания регулярно в последнее время летал в Москву. Фото: Reuters

Майдан – болезненная тема для кремлевских технологов. Поэтому российские пропагандисты прибегают к различным методам, чтобы создать мифы вокруг украинской революции. Об одном из таких рассказала нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Миф" о Жвании-"майдановце"... Вот что хорошо умеет делать Кремль, так это мифы. Есть для кремлевских технологов одна больная тема – украинский Майдан. Майдан – как реальная украинская революция, протест и борьба за Европу, независимую Украину, свободу и Достоинство очень неудобен Москве. Им надо создать другой миф – о "планируемом перевороте", "ОПГ, которая планировала захватить и поделить власть" и так далее... Но смешнее всего, когда в эту "майдановскую ОПГ" Кремль записывает людей, которые на Майдане никогда и не были, чтобы потом выдавать от их имени "шокирующие подробности", – объясняет Сюмар.

Таких людей, по ее словам, называют "подснежниками", которые в определенный момент должны появиться с "откровениями".

"Напомню, это тот самый Жвания, который вообще-то был членом фракции "Партии Регионов" в парламенте ровно до того момента, пока фракция не начала сыпаться с началом активной фазы Майдана. Он вышел оттуда с Инной Богословской после избиения студентов. И хотел проводить какие-то там разговоры с общественной частью Майдана. Мы с Егором Соболевым хорошо помним, как часть таких людей приходила на "откровенные разговоры", – вспоминает депутат.

"Но на Майдане их не было. И не могло быть. Поэтому сейчас смешно читать такие "откровения" о Майдане, когда люди из Совета Майдана (список можно найти в инете) хорошо помнят, кто там принимал решения и как это было. Ну то есть "парень" и рядом не стоял с руководством Майдана, и максимум мог прийти разве что на экскурсию, и то, так, чтобы не узнали..." – добавляет Сюмар.

Она рассказала, как случайно встретила Жванию на одном из эфиров.

"Я тогда была в Аппарате СНБО. Работы было невероятно много, но Жвания начал рассказывать мне, как "он планирует делить власть"... Звучало это чистым бредом и абсурдом. Конечно, ни в какой власти "герой Майдана (как оказалось)" регионал Жвания не появился. И, говорят, что очень обиделся. А в последнее время большинство своего времени стал проводить в Москве. "Украина молодая" подает интересные данные о перелетах Давида Жвании. Ниже они в табличке", – рассказала Сюмар.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Жвания регулярно в последнее время летал в Москву.

Жвания регулярно в последнее время летал в Москву. Фото: Скриншот

"Наверное, во время частых посещений Москвы, там решили, что время воспользоваться им для очередного этапа дискредитации Майдана, Порошенко, Турчинова и т. д. И выпустили "подснежник"... Хотя нет, на "цветочек" он не похож. Скорее, на консерву. Давнюю, изрядно подпорченную и от которой плохо пахнет", - добавила она.