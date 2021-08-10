МИД Украины призвало Беларусь к демократии, а РФ предостерегло от вторжения в страну-соседку

МИД Украины обратилось к России и Беларуси. Фото: Укринформ

Украина призвала белорусские власти к соблюдению демократии, а Российскую Федерацию (РФ) предостерегла от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.

"МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека", сообщила пресс-служба МИД.

Украина призвала РФ воздерживаться от наступления на свободу и суверенитет Беларуси. "Поглощение Беларуси Россией считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона", - отметили в пресс-службе.

"Украина солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается", - подытожили в министерстве.

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Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков. Они имеют целью отвлечь внимание от митингов в Беларуси.