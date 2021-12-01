МИД России ответило Эрдогану про участие Турции на Донбассе

Россия считает ситуацию на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". Фото: МИД России/ТАСС

Россия не поддержала желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в конфликте между Украиной и Россией на Донбассе, поскольку считает этот конфликт "внутриукраинским".

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также она добавила, что РФ благодарны турецкой стороне и президенту Турции Эрдогану за стремление содействовать урегулированию "внутриукраинского конфликта".

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"Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - добавила Захарова.

Президент Турции Эрдоган выразил желание стать посредником между Киевом и Москвой. Также Эрдоган рассказал, что уже не раз обсуждал это с президентом России Путиным. Также Эрдоган добавил, что это обязательно будет обсуждать и с Киевом. В Офисе президента на предложение Турции отреагировали позитивно.