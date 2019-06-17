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понедельник, 17 июня 2019 01:09

Международный суд ООН закончил устные слушания по делу Украины против России

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Международный суд ООН закончил устные слушания по делу Украины против России
Международный суд в Гааге рассматривает дело Украины против России. Фото: ТСН

В Постоянной палате Третейского суда в Гааге завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

"С этого момента Арбитражный суд начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены", — сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун, передает Зеркало недели.

Массун пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение убытков согласно дополнению 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 дополнения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано".

Статья 11 предусматривает, что "решение окончательное и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

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11 июня заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль представила позицию Украины по делу против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Зеркаль напомнила, что РФ противоправно построила мост через Керченский пролив, который ущемляет суда всех стран, направляющихся в Мариуполь или Бердянск.

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