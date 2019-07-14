Место голосования на выборах в Раду изменили уже 200 тысяч украинцев

Украинцы массово меняют место голосования. Фото: РБК

Почти 200 тысяч человек изменили место голосования перед досрочными выборами Верховной рады.

По состоянию на 13 июля правом временно изменить место голосования воспользовались 198 747 избирателей, свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Наибольшее количество граждан изменило место голосования в Донецкой области (25 356 человек) и в Киеве (21 863 человек). Меньше всего - в Черновицкой области (1 457 человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Срок для изменения места голосования для участия во внеочередных парламентских выборах истекает 15 июля.