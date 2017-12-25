Местные выборы прошли с нарушением стандартов и законодательства - ОПОРА

Ольга Айвазовская: на местных выборах отметили непрозрачность финансирования предвыборной агитации. Фото: Цензор.НЕТ

Первые местные выборы в объединенных территориальных общинах, которые прошли 24 декабря, были с нарушением законодательства и общепризнанных стандартов.

Об этом заявила координатор избирательной и парламентской программы ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Укринформ."Если говорить об общих итогах, то, к сожалению, комплекс проблем, зафиксированный на этих выборах, не позволяет нам утверждать, что они в полной мере соответствовали общепризнанным стандартам и национальному законодательству", - отметила она.

Также она отметила, что предпосылкой для нарушений стали нечеткость отдельных норм закона и правовая неопределенность важных процедур.

По ее мнению, это привело к тому, что несколько групп интересов при подсчете голосов или осуществления тех или иных этапов избирательного процесса конфликтовали, по-разному трактуя нормы закона.

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Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали случаи применения админресурса на выборах.

"К сожалению, случаи злоупотребления административным ресурсом фиксировались и на этих выборах", - сказала Айвазовская.

Кроме того, она сообщила о проблемах с изготовлением бюллетеней.

"В Полтавской области в двух округах не удалось провести выборы в местные советы полноценно, так как кандидатов не оказалось в избирательном бюллетене", - сообщила председатель ОПОРЫ.

Айвазовская констатирует недостаточную профессиональность и подготовку членов избирательных комиссий, непрозрачность финансирования предвыборной агитации.

В объединенных территориальных общинах 17 регионов страны состоялись первые местные выборы. Полиция получила 73 сообщения о нарушениях в 51 ОТГ и зарегистрировала 12 уголовных производств.