Местные выборы – это точка отсчета для коренных качественных изменений в стране – Палица

Глава партии "ЗА Майбутнє" Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти

На Открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии "ЗА Майбутнє" глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

"Сейчас мы будем стараться победить на местах, а потом – я уверен – будут досрочные выборы в Верховную Раду, потому, что этот беспорядок надо прекращать", – заявил он.

Палица объяснил, что такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а коренным образом. "Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших заробитчан", – очертил он цели партии.

Председатель Киевской областной организации ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко подчеркнул, что команда для этого готова и сформирована.

"Политическая сила готова идти на выборы во всех общинах Киевской области. У нас сегодня уже есть все кандидаты: 84 в областной совет и 2192 во все местные советы. Люди уже определились и работают. Со следующей недели мы начнем представлять наших кандидатов на местах. Я сам поеду в тур по Киевской области. В нашей команде профессиональные, ответственные и действенные люди. Люди, которые заслужили уважение к себе благодаря результатам работы", – отметил Москаленко.