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воскресенье, 02 июня 2019 17:48

Мэры украинских городов объединились для участия в парламентских выборах

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2 июня в Харькове состоялся съезд партии "Доверяй делам", в которую вошли представители местного самоуправления и мэры для участия во внеочередных парламентских выборах.

В съезде приняли участие почти пять тысяч делегатов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Доверяй делам".

 

Мэра Харькова Геннадия Кернеса избрали председателем партии "Доверяй делам". Решение было принято единогласно.

Первым предложением, которое внес мэр Харькова Геннадий Кернес, стало избрание мэра Одессы Геннадия Труханова сопредседателем партии "Доверяй делам", что также нашло одноголосную поддержку делегатов Съезда.

 

На съезде делегаты приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019.

Кроме того, участники Съезда утвердили Манифест обновленной политической силы.

Как отметил во время выступления сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов, последние пять лет показали, что Верховная Рада и правительство действуют, не понимая потребностей людей на местах.

"Мы, команда руководителей, за плечами которых огромный опыт управления, большие успехи в развитии территорий. Мы - политическая партия "Доверяй делам". И для нас эти слова не просто лозунг, а стиль работы. Мы хотим чтобы именно он был положен в основу нового социально-экономического развития Украины. Именно местное самоуправление находится в ежедневном непосредственном контакте с людьми, живет с ними одной жизнью. В нашем манифесте четко указано, что законы Украины должны защищать интересы людей. А не пытаться ограничить их", - заявил во время выступления городской голова Одессы, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов.

В свою очередь, как добавил сопредседатель партии "Доверяй делам", мэр Харькова Геннадий Кернес, выборы президента 2019 показали, что украинцы хотят не раскола, а изменений.

 

"Местное самоуправление имеет высокое доверие, здесь сконцентрирована вся ответственность. Я, как харьковский городской голова, вместе с людьми, ежедневно добиваюсь результата. Наш поход в парламент устроен именно так, мы предлагаем отстаивать интересы людей и наш опыт управления, вместо мифического государства чиновников, которые фильтруют деньги и не берутся ни за что отвечать. Чтобы, придя на избирательные участки, люди выбирали дела, а не слова", - сказал Геннадий Кернес.

Делегаты съезда обратились к другим политическим партиям и общественным организациям, призвав присоединиться к партии "Доверяй делам" для совместного участия в выборах.

 

"Мы призываем украинские партии, общественные организации присоединиться к нам и идти на выборы единым мощным политическим фронтом! Нашей целью является не просто победа, а реальное влияние на социально-экономические процессы, происходящие в нашем государстве", - говорится в Манифесте.

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Дата
02
июня

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