Мэр Кривого Рога перед смертью почистил переписки в мессенджерах - СМИ

Появилась информация, что перед смертью мэр Кривого Рога Константин Павлов удалил все переписки с телефонных мессенджеров.
О том, что никаких сообщений мессенджерах погибшего уже нет, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"В чатах "чисто". Он почистил их", - рассказал собеседник.
В то же время на обнародованном в СМИ видео заметно, что Павлов ходит по дому с оружием и пишет что-то в телефоне, вероятно, переписывается с кем-то.
Следствие изучает данные с телефона погибшего мэра Кривого Рога.
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Мэра Кривого Рога нашли мертвым 15 августа на пороге его дома в селе Вольное Днепропетровской области. Вблизи мужчины лежало ружье, а сам он имел огнестрельные ранения.
Полицейские рассматривают 3 версии того, как погиб чиновник. Это могло быть доведение до самоубийства, убийство или неосторожное обращение с оружием.
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