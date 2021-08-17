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вторник, 17 августа 2021 01:58

Мэр Кривого Рога перед смертью почистил переписки в мессенджерах - СМИ

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Мэр Кривого Рога перед смертью почистил переписки в мессенджерах - СМИ
Павлов перед смертью почистил переписки в мессенджерах. Фото: Украинская правда

Появилась информация, что перед смертью мэр Кривого Рога Константин Павлов удалил все переписки с телефонных мессенджеров.

О том, что никаких сообщений мессенджерах погибшего уже нет, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"В чатах "чисто". Он почистил их", - рассказал собеседник.

В то же время на обнародованном в СМИ видео заметно, что Павлов ходит по дому с оружием и пишет что-то в телефоне, вероятно, переписывается с кем-то.

Следствие изучает данные с телефона погибшего мэра Кривого Рога.

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Мэра Кривого Рога нашли мертвым 15 августа на пороге его дома в селе Вольное Днепропетровской области. Вблизи мужчины лежало ружье, а сам он имел огнестрельные ранения.

Полицейские рассматривают 3 версии того, как погиб чиновник. Это могло быть доведение до самоубийства, убийство или неосторожное обращение с оружием.

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